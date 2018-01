Microsoft tenta evitar mais ações antitruste A Microsoft anunciou que vai adotar um novo conjunto de princípios, destinado a evitar ações antitrustes, após o lançamento do Vista, nova versão do sistema operacional Windows. Os novos princípios - são 12 no total - incluem dar opção aos fabricantes e consumidores para usar programas de outras empresas; fornecer dados técnicos aos criadores independentes de software; e permitir que o software funcione em diversas plataformas. A idéia é que esta nova orientação atenda, e até ultrapasse, as demandas antitruste do mercado norte-americano e europeu. Com isso, a empresa permitirá que qualquer fabricante que adote seus aplicativos fique livre para remover qualquer componente do pacote Windows, como o navegador Internet Explorer ou o Windows Media Player, na venda de um novo PC.