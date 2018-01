Microsoft terá pacote de correções na terça A Microsoft irá publicar nesta terça, dia 13, um grande pacote de atualizações de segurança para os pacotes Windows e Office. A empresa não informou quais serão os bugs que serão resolvidos com as atualizações, mas está prevista uma alteração na execução dos códigos ActiveX no Internet Explorer. Estes códigos são usados para rodar programas na internet. Quando a tecnologia foi criada, a idéia era facilitar a vida do usuário na hora de carregar programas que não exigiriam instalação, funcionando diretamente a partir do navegador utilizado. Só que os códigos escritos nesta linguagem também poderiam afetar o sistema operacional do PC, o que fez com que essa tecnologia também fosse usada em invasões, nos chamados códigos ActiveX hostis. Agora, esse furo pode ser minimizado. Outra falha inclui uma vulnerabilidade no Microsoft Office, que permite a um invasor remoto executar qualquer programa em uma máquina invadida. Apenas usuários de versões legais do Windows podem baixar estas atualizações a partir do site da Microsoft. Fim do suporte Junto com a atualização de segurança, a Microsoft aproveitou para informar que sistemas operacionais como Windows 98, 98 SE e o Millennium Edition estão prestes a perder qualquer tipo de suporte por parte da empresa. No próximo dia 11 de julho, a empresa irá suspender as atualizações destes sistemas operacionais, o que significa que a empresa lava as mãos caso usuários com estes sistemas em seus micros enfrentem problemas técnicos ou de segurança. Segundo a equipe de segurança da Microsoft, isso acontece devido aos custos elevados de manutenção para estes ambientes, que são mais vulneráveis que os sistemas atuais. Também é, evidente, uma forma de pressão para que usuários migrem para novas versões do Windows, como o XP, que está prestes, aliás, a ser substituído pelo Windows Vista.