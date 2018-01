Microsoft terá serviço gratuito de controle de pais sobre Web Pais terão mais uma opção para vigiar o que seus filhos fazem na internet. A Microsoft anunciou o lançamento de um serviço gratuito nesta semana, o Windows Live OneCare Family Safety, que está disponível em fase de testes apenas nos EUA. A ferramenta faz parte do leque de serviços OneCare da empresa, que também provê soluções de segurança antivírus e contra hackers. A expectativa da empresa é de que, ´em breve´, a ferramenta poderá ser avaliada por pessoas em outras países. O Family Safety segue na mesma linha de outras ferramentas de bloqueio de acesso, estabelecendo categorias de conteúdos considerados impróprios como pornografia, drogas e violência, bloqueando o acesso a endereços relacionados. Os pais também podem consultar relatórios sobre os sites que seus filhos estão visitando. As funcionalidades poderão vigiar também o que as crianças fazem em softwares de mensagens instantâneas, no futuro.