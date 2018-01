Microsoft terá, sim, tocador para concorrer com iPod Depois de vários rumores no mercado, a Microsoft veio a público nesta sexta e confirmou que terá, afinal, um tocador digital e um serviço de música para concorrer com a dobradinha iPod/iTunes. O curioso é a forma encontrada pela empresa para explicar porque havia desmentido que faria um concorrente para os tocadores da Apple: é que não era só um tocador, mas um tocador, associado a um novo e inovador projeto de música e entretenimento, chamado Zune. Procurada pela reportagem, a empresa confirmou os planos e a expectativa é de oferecer essa ´nova experiência´ ainda neste ano, associando um dispositivo e serviço de venda de música integrados. Outras informações disponíveis sobre o serviço indicam que ele permitirá ainda algum nível de compartilhamento de música entre os usuários do novo tocador. De qualquer forma, o novo Zune terá uma tarefa difícil à sua frente, já que, segundo projeções da empresa de pesquisas NPD Group, a linha iPod responde por mais de metade das vendas de tocadores digitais nos EUA, enquanto a loja iTunes centraliza mais de 70% das vendas de música digital naquele país.