Microsoft terá software para pais monitorarem filhos A Microsoft divulgou que pode incluir no Windows Live, pacote de serviços online que será lançado junto com o Windows Vista, nova versão do sistema operacional da empresa, um serviço gratuito para ajudar os pais a supervisionarem as atividades online de seus filhos. A empresa já oferece um serviço similar no seu pacote MSN premium, por assinatura, mas é grande a demanda por uma versão gratuita do serviço. Se lançado, o aplicativo permitirá aos pais filtrarem as páginas de internet que seus filhos podem visitar, estabelecendo restrições por tipo de conteúdo impróprio (como conteúdo de temática violenta ou pornográfica) ou por uma lista de sites suspeitos, além de receberem relatórios sobre o que os filhos visitam na internet. O controle, explica a Microsoft, pode ser estendido à comunicação por e-mail e softwares de mensagens instantâneas. A funcionalidade em si não é novidade: muitos pacotes de programas antivírus e firewalls pessoais (programas que monitoram o que entra e sai dos micros quando online) já trazem esse tipo de recurso, onde entram empresas como Trend Micro, Symantec e McAfee, além de softwares "babás" específicos como CyberPatrol e NetNanny. O Windows Live, assim como o Windows Vista, devem ser lançados no segundo semestre deste ano.