Microsoft terá solução de VoIP em 2007 O CEO da Microsoft, o executivo Steve Ballmer, anunciou nesta semana que a empresa terá uma solução própria de conferências de voz pela internet, a popular VoIP (voz sobre IP) a partir do início do próximo ano. A empresa já dispõe de um software com esta funcionalidade na figura do Windows Live Messenger, que permite ligações por voz, mas o novo programa deve oferecer mais opções. "Entraremos no mercado de VoIP no começo do próximo ano", disse Ballmer, que afirmou que o software será incorporado ao sistema operacional Windows Vista, sucessor do Windows XP, programado para chegar ao mercado corporativo no final deste ano e para usuários finais no início de 2007. O aplicativo também permitirá o gerenciamento de outras ferramentas de comunicação como e-mail e mensagens instantâneas.