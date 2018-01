Microsoft terá versão em português de site sobre Linux Reza o adágio popular: mantenha os amigos por perto; os inimigos, mais perto ainda. A regra é seguida à risca pela Microsoft quando o assunto é open source. Tanto é que a empresa de Bill Gates mantém um laboratório de análises comparativas de soluções de código aberto, onde também são realizados experimentos para garantir a interoperabilidade em ambientes heterogêneos (aqueles em que há sistemas diferentes convivendo como Windows e Linux). O funcionamento do laboratório será inclusive tema de palestra amanhã durante no LinuxWorld, evento que em São Paulo. O chamado Port25 deve ter uma versão em português com conteúdo gerado por membros da comunidade Linux no país. De acordo com o diretor geral do laboratório, Bill Hilf, a versão brasileira do blog será útil por trazer informações traduzidas do site original (em inglês) e conteúdos específicos voltados às necessidades do público brasileiro. A empresa, contudo, não anunciou quando o serviço deve estar disponível.