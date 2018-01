Microsoft terá Xbox 360 mais barato no Japão Na briga pelo mercado de consoles no Japão, a Microsoft preparou um novo golpe contra a rival Sony: vai lançar uma versão mais barata do Xbox 360 quando faltar apenas uma semana para o lançamento do PlayStation 3, a próxima versão do videogame da gigante japonesa. Tirando alguns itens do pacote, como disco rígido e fones, a Microsoft quer baixar o preço do Xbox 360 no Japão para cerca de US$ 256 (29 mil ienes), o que deve fazer o preço do videogame se aproximar de metade do valor estimado para o PS3. A empresa, em compensação, também deve incluir dois jogos para o Xbox 360 no pacote promocional. A Microsoft não é a única que quer competir com o console da Sony: para o final do ano, também está programado o lançamento do Nintendo Wii, que deve custar abaixo da faixa de US$ 250 e também é um sério competidor na arena de novos videogames. Nesta semana, a Sony divulgou que irá atrasar em meses o lançamento do PlayStation 3 em países da Ásia e no mercado europeu, privilegiando os mercados japonês e norte-americano.