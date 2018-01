Microsoft testa internamente novo serviço de busca

A Microsoft está testando internamente uma nova versão de seu serviço de busca sob o nome de Kumo.com, afirmou um porta-voz da companhia de software na segunda-feira. O serviço ainda não está disponível fora da companhia, mas pode eventualmente constituir parte da tentativa da Microsoft de superar os líderes do segmento de pesquisa na Internet, Google e Yahoo. O novo serviço foi revelado em um memorando interno enviado pelo diretor de pesquisa da divisão de serviços online da companhia na segunda-feira. O documento não fornece detalhes sobre novos recursos da ferramenta. "O Kumo.com existe apenas dentro da rede corporativa, e para conseguir feedback suficiente nós iremos redirecionar o tráfico interno do live.com para testar o site nos próximos dias", disse o memorando de Satya Nadella. "O Kumo é o codinome que escolhemos para o teste interno." O documento foi divulgado pela primeira vez no blog All Things Digital, do Wall Street Journal. Nadella considera que a companhia pode colocar em funcionamento um mecanismo de busca melhor do que aqueles atualmente disponíveis. "Nós acreditamos que podemos fornecer um instrumento de busca melhor e mais útil que ajude você não apenas a pesquisar, mas concluir tarefas", acrescentou Nadella. "Um painel de busca no lado esquerdo das páginas de resultado dará a você acesso a ferramentas que ajudam em suas tarefas." A companhia está se esforçando para alcançar o Google, que está começando a atingir o núcleo de negócios de software da Microsoft. No ano passado, a Microsoft fez uma tentativa sem sucesso de comprar o Yahoo por 47,5 bilhões de dólares. Executivos de ambas as empresas deixaram aberta a possibilidade de um acordo ou parceria envolvendo os negócios de busca online do Yahoo.