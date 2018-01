Microsoft testa publicidade em celulares nos EUA

A Microsoft começou nesta segunda-feira, 10, a colocar anúncios em sua página norte-americana voltada para acesso por celulares, a MSN Mobile, se inserindo no nascente segmento de publicidade voltada a dispositivos móveis. O acesso à web por computadores supera em muito o feito a partir de celulares nos EUA, mas companhias como Microsoft, Google e Yahoo consideram a publicidade vinculada a aparelhos portáteis como potencialmente mais lucrativa que o mercado de anúncios online que movimenta atualmente US$ 40 bilhões. A companhia começará com anúncios do Bank of America, Paramount Pictures e Jaguar. A Microsoft já vende espaço publicitário em serviço celular na Bélgica, França, Espanha, Japão e Reino Unido. A idéia da Microsoft é oferecer a clientes a opção para inserção de anúncios em uma ampla variedade de plataformas, da internet a celulares passando inclusive pelo seu serviço online de videogames Xbox Live.