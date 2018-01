Microsoft testa 'relógio mágico de Harry Potter'

Cientistas da Microsoft desenvolveram um aparelho que monitora a posição de pessoas em uma família, através do sinal do telefone celular de cada um, e apresenta os dados em um mapa digital.

O Whereabouts Clock (ou Relógio de Paradeiros, em português), do tamanho de um porta-retrato, é um mapa digital com três categorias: "trabalho", "escola" e "casa". Pequenos ícones com a foto de cada familiar mostram onde cada um está em cada momento.

O aparelho é semelhante a um relógio mágico descrito na série de livros Harry Potter, da escritora britânica J.K. Rowling. Nos livros, os pais de Ron Weasley, amigo de Potter, possuem um relógio em que cada ponteiro representa um integrante da família. O relógio aponta para os locais onde cada um está a cada momento - como trabalho e escola.

O projeto foi desenvolvido por cientistas que trabalham na Microsoft Research, braço de pesquisa da empresa de softwares, em Cambridge, na Grã-Bretanha. Um protótipo foi testado com sucesso em cinco casas próximas ao laboratório da Microsoft Research de Cambridge.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Privacidade

O objetivo do aparelho, segundo a pesquisadora do núcleo de pesquisas sócio-digitais, Abigail Sellen, é ajudar no planejamento do dia-a-dia das famílias.

"Nós estávamos pensando em como reduzir os milhares de telefonemas que cada integrante de uma família faz entre si dizendo 'vou me atrasar', 'estou no trânsito' ou 'estarei em casa em dez minutos'", disse Sellen à BBC Brasil.

"Nós imaginamos que se nós construíssemos um relógio que permitisse que as pessoas vissem onde cada um está e vissem se elas estão se movimentando, isso facilitaria a vida das famílias."

Para fazer o Whereabouts Clock funcionar, cada integrante da família precisa instalar um software no seu celular. O usuário precisa então marcar, com o programa de celular, as posições "casa", "trabalho" e "escola".

Depois de marcadas as posições, toda vez que ele estiver em um destes locais, o Whereabouts Clock mostrará uma foto do usuário no mapa digital na localização correspondente. Se ele não estiver em nenhuma das três posições, o relógio mostra o ícone da pessoa no meio.

Para evitar problemas de falta de privacidade, o software pode ser desligado, caso o usuário queira ocultar sua posição. Além disso, ele pode mandar mensagens de texto para o Whereabouts Clock.

'Conectadas e próximas'

Sellen conta que, ao ser testado pelas famílias em Cambridge, o Whereabouts Clock não foi usado como os cientistas da Microsoft previam.

"A ideia original era ajudar as famílias ocupadas a se coordenaram, mas descobrimos que este não era realmente o maior valor deste relógio [para as pessoas]."

"O relógio funcionou mais para que cada um se sentisse mais seguro. Muitas pessoas gostavam de chegar em casa e ver, pelo relógio, que todas as outras pessoas estavam onde deveriam estar."

"Além disso, as pessoas se sentiam mais conectadas e próximas umas das outras. O relógio servia para que as pessoas se ajudassem. Por exemplo, os filhos viam que a mãe saiu do trabalho e já preparavam chá, sabendo que em pouco tempo ela estaria em casa."

"No fim das contas, o relógio serviu não tanto para comunicação entre as pessoas, mas para que elas se sentissem próximas."

Sellen diz que a ideia foi "parcialmente" inspirada no "relógio mágico" de Harry Potter.

Por enquanto, o Whereabouts Clock é apenas um protótipo. A cientista da Microsoft não descarta que o projeto seja transformado em produto, mas afirma que não há planos ainda para comercializar o modelo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.