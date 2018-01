Microsoft testará Halo 3 no Xbox Live a partir de maio A Microsoft anunciou nesta terça-feira que um teste do novo videogame Halo 3 estará disponível em 16 de maio, no serviço de jogos online Xbox Live. O teste do game altamente aguardado aceitará competição online e será encerrado em 6 de junho. Halo 3, para o console Xbox 360, deve ser lançado no fim do ano e terá novamente a figura de Master Chief, um supersoldado que tentará salvar a humanidade do domínio dos alienígenas conhecidos como Covenant. Halo e Halo 2, ambos criados para o Xbox original (o primeiro Halo também teve uma versão para PCs), venderam quase 15 milhões de cópias no mundo e ajudaram a ampliar as vendas do console da gigante do software.