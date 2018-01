Microsoft trabalha em substituto virtual para o Windows

Os laboratórios da Microsoft escondem um projeto que deve ser o substituto definitivo do Windows, e abrirá uma nova era na concepção dos sistemas operacionais. Segundo reportagem do jornal El País, o nome do programa em código é Midori e ele funcionará de maneira bastante diferente dos sistemas anteriores da Microsoft, pois vai se concentrar na internet e não dependerá do PC. A revista especializada Software Development Times teve acesso a documentos internos da companhia que revelam alguns aspectos de um dos projetos mais importantes para o futuro da Microsoft. Segundo o El País, o conceito que guia o desenvolvimento do Midori é o da virtualização, que permite criar sistemas que possam ser acessados de qualquer terminal, que consumem menos recursos e que estão começando a ter um importante papel na informática corporativa. A Microsoft preferiu não fazer comentários sobre um projeto que ainda não está maduro. "O Midori é um dis muitos projetos em que a Microsoft está trabalhando. Mas ainda é muito cedo para falar dele", afirmou em comunicado.