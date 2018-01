Microsoft vai apoiar interação do Office com padrão aberto

A Microsoft anunciou nesta quarta-feira, 21, que começará a partir do próximo ano a tornar mais simples para os usuários de um padrão aberto de documentos eletrônicos trabalharem com seu pacote de softwares Office. A companhia informou que sem precisa adicionar nenhum software especial ao Office, os usuários serão capazes de abrir documentos gravados no formato Open Document Format (ODF). Além disso, os usuários do Office poderão salvar trabalhos no formato. "A Microsoft vai prover apoio para três novos formatos diretamente no Office", disse Erich Anderson, vice-presidente e advogado-geral da empresa para a Europa, em entrevista por telefone. Além do ODF, o Office terá suporte ap PDF, da Adobe, e ao rival do PDF, o formato conhecido como XPS.