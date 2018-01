Microsoft vai continuar voltada à web, com ou sem Yahoo

A Microsoft planeja investir pesadamente em buscas na web para concorrer com o Google, mesmo que não consiga adquirir o Yahoo, declarou nesta segunda-feira, 18, o presidente do conselho da empresa, Bill Gates. VEJA TAMBÉM Microsoft faz nova investida pelo Yahoo com mesma oferta Especial - O que está em jogo na fusão Microsoft/Yahoo Gates, que classificou a oferta de sua empresa pelo Yahoo como "muito justa", disse que o Google era a única empresa com "massa crítica" nas buscas online. A Microsoft precisa ampliar sua participação nesse mercado se deseja criar um negócio de busca na web mais competitivo e lucrativo. "Podemos arcar com os grandes investimentos em engenharia e marketing que precisam ser feitos. E o faremos com ou sem o Yahoo", disse Gates em entrevista à Reuters. "Mas percebemos igualmente que chegaríamos lá mais rápido se o grande trabalho de engenharia que o Yahoo já realizou e os ótimos engenheiros da empresa fizessem parte de um esforço comum", afirmou Gates, o maior acionista da Microsoft. As duas empresas chegaram a um impasse quanto à oferta não solicitada de US$ 41,7 bilhões apresentada pela Microsoft para adquirir a rival. A proposta de aquisição da Microsoft oferece US$ 31 em dinheiro e ações por ação do Yahoo, um valor rejeitado pelo conselho do Yahoo, que alega que a empresa vale mais do que isso. A Microsoft rebateu alegando que sua oferta era "plena e justa", mas não revelou o que planeja fazer a seguir. Analistas esperam que a Microsoft ofereça proposta melhor, possivelmente em valor de US$ 35 por ação, a fim de fechar negócio. "Não existem novidades no processo. Nós enviamos nossa carta e reforçamos que a oferta que apresentamos pode ser considerada justa", disse Gates, que continua a ser o rosto da Microsoft embora planeje se dedicar à empresa apenas em tempo parcial, a partir de junho, quando ele se concentrará mais em seu trabalho filantrópico. As ações da Microsoft caíram 13% desde a oferta pelo Yahoo, e estão cotadas a US$ 29. As ações do Yahoo fecharam a US$ 29,66 na Nasdaq, sexta-feira, o que indica que os investidores esperam que a Microsoft eleve sua proposta.