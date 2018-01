Microsoft vai lançar nova geração do Zune nesta terça

A Microsoft afirmou nesta segunda-feira, 12, que começará a vender as três novas versões de seu tocador de mídia digital Zune nesta terça-feira, 13. O produto da companhia de Bill Gates é o principal concorrente do iPod, da Apple, que ganhou nova geração há dois meses. Originalmente, a Microsoft apresentou os novos modelos em outubro. Eles podem baixar músicas e atualizações por redes wireless, além de fotos e vídeos, quando colocados próximos a um computador. A Apple já vendeu 100 milhões de iPods de várias formas e tamanhos desde o lançamento, em 2001. A título de comparação, a Microsoft entrou na briga no ano passado, com um modelo de Zune de 30 gigabytes - e chegou à marca de 1,2 milhão de unidades vendidas.