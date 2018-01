Microsoft vai melhorar ferramentas para busca de livros

A Microsoft anunciou na quinta-feira que irá oferecer capacidade melhorada de busca de livros protegidos por direitos autorais na internet, em sua batalha contra o Google pelas verbas publicitárias destinadas a serviços de internet. A Microsoft anunciou ter recebido permissão de dezenas de editoras, entre as quais Cambridge University Press, McGraw-Hill e Simon & Schuster, subsidiária da CBS, para usar os títulos sobre os quais elas detém direitos autorais. As mudanças no serviço Live Search Books surgem meses depois que a Microsoft atacou o Google pelo que definiu como "atitude desrespeitosa" quanto à proteção de direitos autorais, em serviços como o Google Book Search. A principal produtora mundial de software alegou que o ambicioso plano do Google para digitalizar milhões de palavras publicadas e torná-las disponíveis via sistema de buscas sem obter autorização prévia dos detentores de direitos autorais poderia abrir as portas a imensas violações. O Live Search Books da Microsoft é parte do serviço online Live, cujo objetivo é reforçar o domínio da empresa no setor de software para computadores por meio de um conjunto de ofertas de serviços que rivalizem com os do Google, na Web. Ambas as empresas pretendem ganhar dinheiro com seus serviços online por meio de publicidade. A Microsoft anunciou que o Live Search Books agora incluiria um sistema de contagem que informaria ao leitor quantas páginas restavam da cota que ele está autorizado a ler sem pagar, bem como ferramentas que permitiriam que as pessoas realizassem buscas em livros mais facilmente e sem o uso de termos de busca. O painel de previsão incluirá uma reprodução da capa, um resumo e o sumário do livro, e o sistema oferecerá links que permitirão que os leitores adquiram os títulos junto a serviços de varejo online ou editoras.