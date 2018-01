Microsoft vai parar de produzir Xbox 360 com HD-DVD

A Microsoft vai parar de fabricar aparelhos baseados no padrão HD-DVD para seu videogame Xbox 360 após a Toshiba desistir da tecnologia de alta definição. VEJA TAMBÉM Blu-ray enfrenta agora a batalha real: DVDs x downloads Toshiba pára HD-DVD e Blu-ray vence guerra da alta definição Link - A guerra Blu-ray versus HD-DVD A decisão, tomada no sábado, ocorreu após vários estúdios de Hollywood, como a Warner Bros, e a varejista Wal-Mart optarem somente pela tecnologia concorrente Blu-ray, da Sony. A Microsoft vinha sendo uma das principais defensoras do HD-DVD, com a Intel, mas a disputa se complicou quando a Warner Bros, que apoiava as duas tecnologias, optou pelo Blu-ray no mês passado. A Microsoft disse não ver nenhum impacto material da decisão sobre a plataforma Xbox 360 ou sua posição no mercado. Ela promete o suporte para todos os Xbox 360 HD-DVD que já foram vendidos. Os reprodutores de vídeo são um ponto-chave na batalha pelo mercado de videogames de última geração, onde fabricantes como Microsoft e Sony preparam seus aparelhos para jogos, filmes e conteúdo web para transmissão de televisão. O Playstation 3, da Sony, usa a tecnologia Blu-ray.