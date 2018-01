Microsoft vai premiar melhor camiseta com tema 'ócio'

O blog Ócio 2007, que a Microsoft usa desde abril para dar dicas de ferramentas de seus programas, vai premiar com produtos da empresa a melhor estampa de camiseta postada por internautas com o tema "ócio". Além do prêmio, serão fabricadas roupas com a ilustração para serem vendidas na loja virtual do blog. Veja também: Microsoft perde apelação contra Comissão Européia O concurso vai até o dia 30 de setembro e dará os seguintes prêmios ao vencedor: Windows Vista Business (R$ 699), Microsoft Small Business 2007 (R$ 1.549), R$ 400 em camisetas e R$ 1,1 mil em dinheiro. O segundo lugar terá um prêmio de R$ 800 em dinheiro mais R$ 550 em camisetas. Regulamento: para participar do concurso, a estampa deve ser um trabalho original e inédito e não pode conter material ofensivo ou registrado, como marcas, símbolos ou imagens de propriedade intelectual de terceiros. Para dar inspiração: ócio, segundo o dicionário Houaiss, significa 1) cessação do trabalho, folga, repouso, quietação, vagar; 2) espaço de tempo em que se descansa; 3) falta de ocupação, inação, ociosidade; 4) falta de disposição física, preguiça, moleza, mandriice, ociosidade; 5) trabalho leve, agradável.