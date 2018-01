Microsoft vai promover TV pela internet na Índia

A Microsoft e a empresa indiana Reliance Anil D. Ambani Group anunciaram nesta segunda-feira, 9, que fecharam um acordo no valor de US$ 500 milhões para lançar um serviço de televisão pela internet (IPTV) na Índia. "A Reliance terá todos os direitos da plataforma da Microsoft na Índia", disse o presidente do grupo indiano, Anil Ambani, citado pela agência de notícias indiana Ians. O dono da Reliance afirmou que o serviço de televisão pela internet será interativo, pessoal e contará com tecnologia de ponta. Ambani disse ainda que o grupo lançará serviços de TV por assinatura via satélite nos próximos meses, ao qual a Microsoft contribuirá fornecendo redes de fibra óptica. As duas empresas se comprometeram também a cooperar em âmbitos como a banda larga nas regiões rurais, a telefonia celular e a indústria do entretenimento da Índia. O acordo foi assinado na capital financeira da Índia, Mumbai. Compareceram ao ato o executivo-chefe da Microsoft, Steve Ballmer, representantes do grupo americano na Índia e a cúpula direção da Reliance. Anil Ambani é irmão de Mukesh Ambani, um dos homens mais ricos do mundo e proprietário da Reliance Industries. Os dois dividiram a herança do pai, Dhirubhai Ambani, com o que o grupo Reliance foi dividido em dois: a Reliance Industries Limited (RIL), dirigida por Mukesh, e a Reliance Anil D. Ambani Group, de seu irmão.