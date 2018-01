Microsoft vence votação sobre padrão de documento OOXML

A Microsoft conseguiu apoio suficiente para obter certificado de padrão industrial global para seu formato de documento de texto e planilha OOXML, afirmaram a Microsoft e a OpenDoc Society, que tinham posições divergentes, nesta terça-feira, 1º. A Microsoft se esforçou muito para obter certificação internacional para seu Office Open XML (OOXML), uma versão de seu formato padrão para arquivamento de documentos do Microsoft Office 2007, com o intuito de aumentar suas chances de vencer contratos governamentais e estimular os desenvolvedores a trabalhar em novos aplicativos e conteúdos. A oposição à certificação do padrão da Microsoft argumentou que a chegada de um concorrente ao formato Open Document Format (ODF), que já possui o certificado de padrão internacional e foi desenvolvido por um consórcio encabeçado pela Sun Microsystems, acabava com a proposta de formular um padrão. A Microsoft não obteve a maioria de dois terços dos membros do corpo de participação internacional da International Organisation for Standardisation (ISO) necessária para consolidar o padrão em setembro de 2007. Mas na segunda votação em 29 de março a empresa conseguiu 75 por cento, segundo a OpenDoc Society. A ISO havia planejado publicar os resultados da votação originalmente na segunda-feira mas adiou a divulgação para quarta-feira, afirmando que gostaria de informar primeiro às entidades de padrões nacionais. A OpenDoc Society afirmou que coletou suas informações dessas entidades nacionais e a Microsoft afirmou em comunicado que recebeu bem a decisão de que as informações disponíveis ao público indicaram que ela atendia ao suporte necessário.