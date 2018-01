Microsoft venderá Windows e Office por US$ 3 Durante um evento em Pequim, o fundador da Microsoft, Bill Gates, anunciou um pacote que unirá o Windows XP Starter Edition e o Office para mercados emergentes. O pacote educacional inclui o Windows XP Starter Edition, o Microsoft Office Home and Student 2007, o Microsoft Math 3.0, o Learning Essentials 2.0 para Microsoft Office e o Windows Live Mail desktop. A partir do segundo semestre de 2007, a Microsoft disponibilizará este pacote educacional por apenas US$ 3 (pouco mais de R$ 6) aos órgãos governamentais que adquirirem PCs para fornecimento direto a estudantes para projetos como o Classmate PC, da Intel. O pacote inclui apenas a licença dos aplicativos: documentação e discos de instalação seriam cobrados à parte. O Student Innovation Suíte também poderia ser usado em outros micros e seu custo baixaria para US$ 50. O objetivo da empresa é atingir pelo menos um bilhão de usuários com a iniciativa até 2015. Inclusão digital No Brasil, a iniciativa está sendo chamada de Potencial Ilimitado e tem um objetivo ousado, que é de beneficiar cerca de 5 bilhões de pessoas que ainda estão à margem dos benefícios proporcionados pela tecnologia, o que só deve ser possível para a próxima geração de pessoas. "A possibilidade de levarmos os benefícios da tecnologia para 5 bilhões de pessoas demandará novos produtos que possam atender às necessidades de comunidades carentes", afirmou Bill Gates, chairman da Microsoft. A expansão da iniciativa Potencial Ilimitado, segundo Gates, se concentrará em três áreas: educação, inovação e oportunidades econômicas e de emprego. Educação Para expandir as oportunidades de ensino em todo o mundo, a Microsoft está fechando parcerias com líderes governamentais, organizações intergovernamentais, autoridades do mundo acadêmico e dos mais diferentes setores da economia para viabilizar o acesso das comunidades menos privilegiadas a uma educação de alto nível. Isso se tornará possível por meio de recursos dinâmicos, com tecnologias e ferramentas centradas no aluno. Entre os exemplos, a empresa cita o programa Parceiros na Aprendizagem, criado há cinco anos, que já recebeu US$ 250 milhões em investimentos, e que está ativo em mais de 101 países, aparelhando 2,5 milhões de professores que já ministraram treinamento a mais de 57 milhões de alunos. (Matéria ampliada às 14h16 para acréscimo de informações)