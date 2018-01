Microsoft versus União Européia A Microsoft bem que tentou, mas a sua manobra da semana passada quando anunciou que iria publicar parte dos códigos secretos de produtos importantes do seu portfólio, como o Windows Vista e o Office 2007, não colou. A União Européia (UE) anunciou ontem uma multa recorde de U$$ 1,35 bilhão contra a gigante do software por práticas consideradas de monopólio. Leia a reportagem completa no caderno Economia & Negócios desta quinta no Estado. Essa notícia parece coroar um momento particularmente turbulento para a empresa de Bill Gates que na terça foi condenada na Coréia do Sul por utilizar de forma ilegal a patente de um software pertencente a um professor sul coreano. Na segunda a Microsoft já havia anunciado que iria parar de produzir o Xbox 360 com HD-DVD. Confira ainda o Especial sobre a possível fusão entre Microsoft e Yahoo e entenda o que está em jogo nessa mega aquisição.