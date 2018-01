Microsoft vislumbra seu próprio futuro

"Nós precisamos de você". Foi assim que o vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento de serviços online da Microsoft, Satya Nadella, iniciou um e-mail enviado na última semana aos funcionários da empresa. Em tempos de crise, uma frase assim poderia anunciar um corte de gastos ou pedido de maior empenho e compreensão por parte dos empregados. Não era o caso: a gigante de Redmond liberou para testes internos o Kumo, uma ferramenta de buscas renovada e que pode, em breve, substituir o – pouco conhecido, ao menos no Brasil – LiveSearch. "Apesar do progresso feito por buscadores, 40% das pesquisas não retornam resultados; metade delas também são feitas por pessoas que querem retomar tarefas antigas e 46% das sessões de busca duram mais de 20 minutos. Esses dados sugerem que os consumidores frequentemente não encontram o que querem", escreveu o executivo. Pela imagem de captura de tela que apareceu na web, o Kumo ajudaria a solucionar o problema agrupando os resultados segundo prováveis temas desejados pelos usuários. No exemplo, com uma busca por Taylor Swift, vê-se as respostas separadas por fotos, letras de música, rádio e sites com informações sobre a carreira e a vida da cantora norte-americana. Essa é só mais tentativa da Microsoft de se reinventar. A empresa vislumbra um futuro repleto de telas sensíveis ao toque e interconectadas e, na última semana, usou um vídeo como arauto da boa nova. O futuro, para Redmond, chega em 2019 e, até por isso, a empresa sustenta os investimentos em pesquisa de ponta mesmo diante da recessão econômica (veja abaixo). Em paralelo à Tech Fest, evento anual de inovação da Microsoft, a empresa demonstrou o protótipo de um novo browser. O Gazelle substituiria o Internet Explorer, que vem paulatinamente perdendo a liderança atual de 60% do mercado para concorrentes como o Google Chrome e o Firefox, da Mozilla Foundation. Como o Chrome, o Gazelle trata cada item a ser carregado na página como um processo diferente. Mas inova em segurança, trazendo embutido uma espécie de mini-sistema capaz de resistir a ataques. Especialistas supõem, contudo, que isso o tornará pesado, comprotendo as suas chances de ser a janela para o futuro ambicionado pela Microsoft.