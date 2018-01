Mil Frutas traz sabor inédito a SP Um sorvete de coco mesclado com brigadeiro branco quase roubou a cena, recentemente, no casamento de Juliana Saboya, sócia da Mil Frutas. De todos os sabores oferecidos na carrocinha de sorvetes, esse arrebatou os convidados e fez a noiva dizer adeus à dieta. De edição limitada, preparada especialmente para o enlace, o sabor estreia agora "em grande escala". Chega nesta semana às lojas do Rio de Janeiro e de São Paulo (Shopping Cidade Jardim, tel. 3552-5900). Batizado de sorvete de beijinho, o sabor é uma aposta para o Dia da Criança e custará R$ 8 a bola.