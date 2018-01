Mil museus brasileiros terão páginas na internet em 2007 O Departamento de Museus e Centros Culturais (Demu/Iphan) pretende criar, no primeiro trimestre de 2007, mil páginas na internet para os museus que estão no Cadastro Nacional de Museus. As páginas vão compor o portal do Sistema Brasileiro de Museus. De acordo com informações do Iphan, outro lançamento na área museológica para o começo de 2007 será a publicação de 21 guias de museus de todos os estados brasileiros, com 60 mil exemplares, e de um roteiro especial dos museus da Região Norte. As ações serão financiadas pelos ministérios da Cultura do Brasil e da Espanha.