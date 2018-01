Mila Kunis diz que vai criar seus filhos como 'pobres'

Mila Kunis pretende educar seus filhos como se eles fossem pobres. Em entrevista aos DJs de rádio australianos Kyle e Jackie O, a atriz - que está grávida do seu segundo filho com seu marido, Ashton Kutcher, e, apesar de a fortuna somadas deles estar avaliada em US$ 170 milhões -, disse que eles não querem que suas crianças cresçam com um sentimento de riqueza.

"Nós vamos ensinar eles desde a mais tenra idade que 'papai e mamãe talvez tenham algum dinheiro, mas vocês são pobres'", afirmou a atriz, que admitiu que ela e Ashton discutiram como iriam criar uma criança "e não um idiota" antes de terem sequer começado uma família.

"Nós dois viemos de uma origem bem pobre e crescemos sem dinheiro. Nada foi dado de graça para nós", disse Mila. Mesmo que ela pense que é 'lindo' que seus filhos nunca passem fome, ela admitiu que isso tem um gosto amargo porque eles não vão entender o significado de trabalho duro.