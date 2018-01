Milagre de San Gennaro San Gennaro fa miracolo e não há napolitano que duvide. Pois um dos milagres do padroeiro de Nápoles (e da paulistana Mooca) acaba de se materializar na dispensa da pizzaria Bráz: as latas de tomate San Marzano Il Miracolo di San Gennaro. Esses tomates levemente adocicados são produzidos em solo vulcânico numa comuna de Nápoles e têm a fama de estar entre os melhores do mundo. Foram importados especialmente para a 2ª edição do Fora de Série, o festival que oferece pizzas que não estão no cardápio, todas feitas com produtos italianos - da água Ferrareli, à farinha Colavitta tipo 00 e às coberturas. A pizza marinara miracolo leva tomate, alho, azeite e óregano (R$ 45); já a tonno di cetara, molho, atum, tomate-cereja e azeite (R$ 59). Há margherita com burrata (R$ 53) e a 4 stagioni (R$ 55). www.brazforadeserie.com.br