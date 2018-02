Milhares de manifestantes protestam contra violência policial nos EUA

Depois de uma marcha pelo centro da cidade, os manifestantes se reuniram para um comício na Keiner Plaza. Dentre os organizadores estava o Hands Up Unite, um grupo ativista que surgiu após o adolescente negro Michael Brown ter sido baleado, em 9 de agosto, na cidade de Ferguson, em Missouri.

Os protestos do fim de semana na região de St. Louis tiveram um início tenso na sexta-feira à noite. Mas começaram mais pacíficos do que manifestações anteriores das comunidades locais desde a morte em Ferguson, muitos dos quais têm caracterizado confrontos com a polícia.

No início deste sábado, a polícia disse que não houve prisões, feridos ou danos nos protestos da noite.

Organizações de direitos civis e grupos de protesto convidaram pessoas de todo o país para participar das marchas de sexta a segunda-feira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Por Kenny Bahr)