Milhares de pessoas ficam sem energia nas Bermudas à medida que furacão se afasta

A mais forte tempestade a varrer o território subtropical britânico em uma década chegou às Bermudas com ventos máximos sustentados de cerca de 175 quilômetros por hora ao chegar à terra firme na sexta-feira, disseram metereologistas, com ventos do furacão chegando a 95 quilômetros a partir do centro.

No sábado de manhã, Gonzalo estava a cerca de 435 quilômetros norte-nordeste da ilha do Atlântico, com ventos sustentados de 160 quilômetros por hora, disse o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos em Miami.

"O olho do furacão foi direto neles", disse Chris Landsea, meteorologista do Centro Nacional de Furacões. "Foi um golpe direto."

O estrago causado pela tempestade ainda estava sendo avaliado, mas pareceu generalizado nas Bermudas, destinação turística e afluente centro da indústria de seguros a cerca de 1.030 quilômetros da costa da Carolina do Norte.

Alguns prédios foram atingidos pelos fortes ventos, e estradas ou partes de estradas na ilha foram bloqueadas pelas árvores e detritos caídos, disse o porta-voz da polícia de Bermudas Robin Simmons.

"Estamos muito gratos de que não houve nenhuma perda de vida que estejamos cientes", disse ele.

A maior parte da ilha ficou sem energia na manhã deste sábado, disse uma porta-voz da Bermuda Electric Light Co. À medida que a companhia trabalhava para restaurar a eletricidade para um estimado número de consumidores de 28.850 das 36 mil conexões medidas, ela alertou às pessoas que não se aproximem dos fios ao inspecionar os danos.

(Reportagem de Sam Strangeways)