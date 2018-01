Milhares de usuários ficam sem Hotmail em diversos países Milhares de usuários do serviço de e-mail MSN Hotmail, da Microsoft, não conseguiram acessar suas mensagens entre a tarde desta quarta e a manhã desta quinta-feira. Em diversos países, todos que tentaram se conectar ao serviço neste período foram redirecionados a uma página com a mensagem "server too busy" - servidor muito ocupado. Esse site instruía os internautas a esperar alguns minutos e tentar novamente. Apesar da recomendação, o serviço ficou indisponível por algumas horas. A Microsoft, por meio de seu porta-voz em Portland, nos Estados Unidos, disse à BBC Brasil que "alguns clientes podem ter passado por dificuldades para se conectar ao Hotmail e ao Windows Live Mail" - outro serviço de e-mail da empresa - e pediu aos usuários "desculpas pela inconveniência". A empresa não divulgou o motivo da interrupção no serviço, o prazo de duração do problema e nem a quantidade de internautas prejudicados. O serviço voltou ao normal na quinta-feira à tarde. Mais de 200 milhões de contas O Hotmail é um dos serviços de e-mails mais usados do mundo, ao lado do Yahoo Mail, segundo dados de março de 2006. São mais de 200 milhões de contas. Além do Brasil, o problema foi registrado em diversos países como Argentina, Grã-Bretanha e Espanha. Segundo a colaboradora da BBC em Madri, Anelise Infante, na Espanha, o problema começou na noite de quarta-feira, às 19h (16h no horário de Brasília), e continuou por toda a manhã de quinta. Na Argentina, de acordo com a colaboradora da BBC em Buenos Aires, Marcia Carmo, o serviço esteve indisponível para diversos usuários durante toda a manhã desta quinta. Neste mês, o MSN Hotmail aumentou a capacidade de armazenamento de e-mails de 250 megabytes para para 1 gigabyte em alguns países.