Milhares protestam na Ucrânia contra acordo de união com Rússia

Líderes da oposição disseram ao líder da Ucrânia para ele não se preocupar em voltar se ele "vender " a Ucrânia.

Um representante da União Europeia disse no Twitter que ele havia dito à Ucrânia que estava suspendendo o trabalho em um comércio e acordo político, que deveria ter sido assinado há duas semanas, dizendo que os argumentos de Kiev para melhorar as condições "não tinham fundamento na realidade".

As palavras de Fuele sugeriram que a União Europeia perdeu a paciência com as demandas de Kiev para a ajuda financeira e estava irritado com a maneira que o bloco estava sendo forçado a participar de uma "guerra de lances" com a Rússia sobre a Ucrânia.

O foco agora estava em uma visita que o presidente da Ucrânia deverá fazer a Moscou na próxima terça para amarrar acordos comerciais com o Kremlin com o objetivo de ajudar a economia ucraniana.

Em particular, alguns temem que ele pode dar os primeiros passos no sentido de aderir a uma união aduaneira liderada por Moscou, juntamente com Belarus e Cazaquistão, que eles vêem como uma tentativa de Putin para recriar a União Soviética.

(Reportagem de Richard Balmforth and Natalia Zinets)