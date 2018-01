Milhares votam em referendo sobre reformas democráticas em Hong Kong

Hong Kong retornou ao comando chinês em 1997 com forte autonomia sob a fórmula "um país, dois sistemas", juntamente com uma promessa sem prazo do sufrágio universal.

Mas as tensões sociais têm aumentado de forma constante, com muitos moradores preocupados ??que as liberdades civis estejam sendo cortadas e com ativistas pró-democracia ameaçando bloquear parte do distrito financeiro da cidade se a China não cumprir a sua promessa.

A votação no referendo não oficial foi estendida de 22 de junho até 29 de junho, depois do site da votação receber bilhões de acessos em um aparente ciberataque na semana passada que levou os organizadores a abrir 15 urnas em toda a cidade neste domingo. Moradores têm até agora votado online e via smartphones.

O referendo não oficial ocorre uma semana após Pequim divulgar um documento no qual reafirmou sua autoridade sobre Hong Kong, um movimento que enfureceu muitos na cidade, aumentando os temores de intervenção direta.

O referendo, organizado pelo grupo Occupy Central, oferece três opções aos eleitores. Há também uma opção de se abster, mas nenhuma informação dos resultados foi fornecida.

Mais de 590 mil votos tinham sido feitos, segundo os organizadores, ou quase 10 por cento da população de sete milhões de pessoas em Hong Kong.

(Por Nikki Sun e Alice Woodhouse)