Milho, cebola e café têm água suficiente

A ação de uma frente fria marcou a primeira semana do outono na faixa norte do Estado de São Paulo, causando chuvas intensas em Ribeirão Preto, Franca e Barretos. Já no sul do Estado, onde estão Sorocaba e Itapeva, não choveu ao longo do período.

O outono tem como característica principal a redução no comprimento do dia e tendência de queda na temperatura do ar. Apesar disso, a umidade do solo continua em níveis adequados - com média em torno de 90% - ao desenvolvimento das lavouras de milho no Vale do Paranapanema, da cebola em São José do Rio Pardo e do café em Mococa.

Nas áreas de amendoim em Ribeirão Preto e Jaboticabal o regime de temperatura e chuva vem favorecendo as lavouras em fase final de enchimento de grãos e maturação. A colheita, contudo, sofreu pequenos atrasos nesta semana por causa da chuva. As condições do tempo também favoreceram o preparo do solo e a semeadura das lavouras de inverno e dos adubos verdes.

Apesar do tempo chuvoso, prosseguiu com boa eficiência a colheita do caqui em Piedade e Mogi das Cruzes; da uva em Louveira e Jundiaí; do milho em Avaré e Itaberá e da soja em Guaira e Ituverava. O clima também permitiu a realização de tratamentos fitossanitários nos bananais do Vale do Ribeira e nos cafezais de Garça, Franca e São José do Rio Pardo.

CANA-DE-AÇÚCAR

Os níveis de armazenamento hídrico do solo também estão favoráveis aos canaviais em fase de crescimento. Para as usinas que já iniciaram a safra, contudo, a alta umidade dos solos e o tempo chuvoso dificultam os trabalhos de campo, acentuando os efeitos negativos da antecipação da colheita. Além de perda de produtividade, o rendimento industrial da cana também deve cair por causa do corte precoce. Em São Paulo, as condições tornam-se ideais para a colheita a partir de maio.

No sul do Estado, contudo, não choveu nas duas últimas semanas e a umidade já caiu para menos de 60% da capacidade máxima de retenção. Apesar de ainda suprir as necessidades hídricas das lavouras de trigo e feijão segunda safra, a situação preocupa os produtores que torcem para que ocorram novas precipitações.

*Fábio Marin é pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária. Para mais informações sobre tempo e clima, acesse www.agritempo.gov.br