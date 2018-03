Milho transgênico é objeto de estudo

A introdução do milho geneticamente modificado no Brasil pode ocorrer de forma tranquila nos principais segmentos consumidores, a exemplo do que ocorreu com a soja. Esta é uma das conclusões de uma pesquisa conduzida pelos pesquisadores Joaquim Bento de Souza Ferreira Filho e Lucilio Rogerio Alves, do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq-USP. A velocidade da difusão da nova tecnologia, entretanto, vai depender dos benefícios aos produtores.

A pesquisa é fundamentada no estudo das legislações vigentes em países importadores do grão e de carnes brasileiras e em levantamentos com agentes dos principais segmentos consumidores de milho no Brasil. Com base nesses dados, os autores acreditam que seja pouco provável haver resistência dos consumidores brasileiros e das redes de comércio varejista e processadores de alimentos em relação à adoção do milho GM.

O segmento agroindustrial ligado à alimentação humana, conforme o estudo, é o mais sensível à introdução da tecnologia e tem manifestado cautela com relação ao assunto. Este segmento, contudo, consome menor volume de milho e teria condições de praticar a segregação do produto, se necessário, para clientes dispostos a pagar um prêmio para produtos com garantia de ser não GM, dizem os autores.

De qualquer forma, os pesquisadores destacam que, nos últimos anos, 80% de todo o milho produzido no Brasil foi consumido sob a forma de ração. Por isso, concluem, a resposta do segmento produtor de rações para animais à introdução do milho GM será determinante para a introdução da tecnologia no Brasil.

