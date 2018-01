Miliband grava promessas de campanha em uma pedra e os adversários dão risada

Quatro dias antes da abertura das urnas, as pesquisas mostram que o partido de Miliband está pescoço a pescoço com o Partido Conservador, do primeiro-ministro David Cameron, e nenhum dos dois deve conseguir a maioria.

Em uma tentativa de convencer os indecisos de que ele cumprirá as suas promessas, Miliband mostrou o monumento com o seu manifesto para a economia, padrão de vida, saúde, imigração e habitação.

"Essas seis promessas estão agora gravadas em pedra", disse. "Estão gravadas em pedra porque não serão abandonadas depois das eleições gerais".

Os críticos dessa ideia disseram que ele corre o risco de parecer usar um artifício político que pode acabar sendo um tiro no pé e prejudicando Miliband, cuja imagem 'nerd' e habilidades de liderança foram atacadas pelos rivais ao longo da campanha.

Miliband disse que, se vencesse, a pedra seria colocada no jardim da residência oficial do primeiro-ministro, em Downing Street, Londres.

Questionado sobre a pedra em um evento de campanha, Cameron, claramente se divertindo, referiu-se a isso como um "túmulo" e que não vai ajudar a convencer os eleitores.