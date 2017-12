Milicianos continuam no controle de favelas da Maré Enquanto os traficantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro que chefiavam as bocas de fumo no Complexo da Maré, na zona norte do Rio, fugiram antes da ocupação pelas forças de segurança no domingo, 30, milicianos continuam agindo normalmente nas favelas Praia de Ramos e Parque Roquette Pinto. Nos últimos dois dias, a reportagem do Estado circulou pelas duas comunidades da milícia e não encontrou nenhum PM do Batalhão de Operações Especiais (Bope) ou do Batalhão de Choque. O cenário é o oposto ao verificado nas favelas até então dominadas pelo tráfico, onde era grande o movimento de policiais.