Milionésima palavra em inglês deve surgir nesta quarta-feira

A milionésima nova palavra da língua inglesa será criada nesta quarta-feira, segundo a empresa americana Global Language Monitor (GLM).

A companhia com base no Estado do Texas vive de "varrer" a rede mundial de computadores para informar seus clientes sobre quantas vezes eles são mencionados.

Da mesma maneira, a GLM encontra novas palavras e, quando uma delas é usada 25 mil vezes, a empresa a reconhece como um novo termo.

Segundo uma estimativa interna de que uma nova palavra é criada na língua inglesa a cada 98 minutos, a GLM calcula que o termo de número 1.000.000 está para aparecer "a qualquer momento".

Polêmica

No entanto, lexicógrafos - especialistas na elaboração de dicionários - questionam a estimativa e os métodos da Global Language Monitor.

Para incluir um termo em um dicionário, os especialistas seguem uma série de critérios mais rígidos, como por exemplo, o uso da palavra durante um certo período de tempo.

Segundo lexicógrafos, é impossível dizer exatamente quantas palavras tem a língua inglesa.

Mas eles concordam que se forem contados cada termo técnico ou palavra obscura usada por algum grupo de profissionais, o idioma já conta com mais de 1 milhão deles.

Se jargões não forem considerados, é possível que a língua tenha cerca de 750 mil palavras, de acordo com lexicógrafos.

Uma pessoa nativa ou muito fluente em inglês utiliza ou conhece entre 20 a 40 mil palavras. Mas a maioria das pessoas "se vira" com alguns milhares de termos.

Atualmente, estima-se que 1,5 bilhão de pessoas falem inglês ou alguma versão do idioma no mundo - fazendo dele a língua que mais cresce no planeta atualmente.

