Milionésima palavra em inglês é 'Web 2.0', diz empresa

A milionésima nova palavra da língua inglesa é "Web 2.0", de acordo com a empresa americana Global Language Monitor (GLM).

"Web 2.0" bateu outras três palavras, duas que se popularizaram depois do lançamento do filme vencedor do Oscar Quem Quer Ser um Milionário?, "jai ho" e "slumdog" e outra palavra cuja origem é o mundo dos games, "n00b".

O termo "Web 2.0" é técnico e designa a próxima geração de produtos e serviços da rede mundial de computadores.

Segundo a página da GLM, nos últimos seis meses a palavra já deixou de ser jargão para circular em meios amplos.

"Jai ho" é o título da música tema do longa, ganhadora do Oscar, Jai Ho!, composta por AR Rhaman. A exclamação em hindi significa "vitória" em tradução livre. "Slumdog" vem do título original do longa, Slumdog Millionaire e é uma gíria que descreve crianças vivendo em favelas, de acordo com a GLM.

O termo "n00b", segundo a GLM, mistura letras e algarismos e é usado de forma pejorativa para descrever um jogador iniciante.

A companhia com base no Estado do Texas "varre" a rede mundial de computadores para informar seus clientes sobre quantas vezes eles são mencionados.

Da mesma maneira, a GLM encontra novas palavras e, quando uma delas é usada 25 mil vezes, a empresa a reconhece como um novo termo. Segundo uma estimativa interna uma nova palavra é criada na língua inglesa a cada 98 minutos.

Polêmica

No entanto, lexicógrafos - especialistas na elaboração de dicionários - questionam a estimativa e os métodos da Global Language Monitor.

Para incluir um termo em um dicionário, os especialistas seguem uma série de critérios mais rígidos, como por exemplo, o uso da palavra durante um certo período de tempo.

Segundo lexicógrafos, é impossível dizer exatamente quantas palavras tem a língua inglesa.

Mas eles concordam que se forem contados cada termo técnico ou palavra obscura usada por algum grupo de profissionais, o idioma já conta com mais de 1 milhão deles.

Se jargões não forem considerados, é possível que a língua tenha cerca de 750 mil palavras, de acordo com lexicógrafos.

Uma pessoa nativa ou muito fluente em inglês utiliza ou conhece entre 20 a 40 mil palavras. Mas a maioria das pessoas "se vira" com alguns milhares de termos.

Atualmente, estima-se que 1,5 bilhão de pessoas falem inglês ou alguma versão do idioma no mundo - fazendo dele a língua que mais cresce no planeta atualmente. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.