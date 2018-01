Militantes do Estado Islâmico decapitam soldado libanês

O soldado, reconhecido como Ali al-Sayyed, um sunita do norte do Líbano, foi mostrado vendado e com as mãos amarradas nas costas, contorcendo-se e chutando o solo de areia enquanto um militante anuncia que ele será morto. Outro militante então o decapita.

O Estado Islâmico, que declarou um “califado” em junho em regiões do Iraque e da Síria que estão sob controle do grupo, é considerado uma grande ameaça à segurança por governos ocidentais desde quando postaram um vídeo com a decapitação do jornalista norte-americano James Foley, neste mês.

O Exército libanês se negou a comentar, mas fontes de segurança e do Estado Islâmico confirmaram a decapitação.

Horas antes, o grupo postou um segundo vídeo mostrando outros nove soldados implorando por suas vidas e pedindo para que suas famílias se dirijam às ruas nos próximos três dias para exigir a libertação de prisioneiros islâmicos como condição para não terem o mesmo destino de Al-Sayyed.

(Reportagem de Mariam Karouny)