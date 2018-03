Militantes islamitas matam 15 curdos, incluindo 7 crianças, no norte da Síria

O ataque do grupo Estado Islâmico do Iraque e do Levante, que no começo do ano foi desligado das fileiras da Al Qaeda pelo comando central dessa organização, ocorreu durante uma ofensiva contra curdos sírios e vários outras facções rebeldes que está em andamento há seis meses, e que enfraqueceu a revolta contra o presidente Bashar al-Assad e resultou no morte de milhares de pessoas.

De acordo com a entidade Observatório Sírio pelos Direitos Humanos e um fotógrafo free lance, o ataque foi desfechado na quinta-feira perto da cidade curda de Ras al-Ain depois que os militantes invadiram um vilarejo.

Ras al-Ain, situada a 600 km de Damasco, na província de Hasaka, é produtora de petróleo e abriga boa parte da minoria curda síria.

(Reportagem de Oliver Holmes)