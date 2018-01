Militantes matam 5 pessoas em ataque a restaurante na capital do Mali

O norte desértico do Mali, onde forças francesas tomaram o controle do território de rebeldes separatistas e de combatentes ligados a Al Qaeda, está contaminado com frequentes episódios de violência política, mas é o primeiro ataque de militantes em anos em Bamaco, que fica no sul.

Três malineses foram mortos na violência nos arredores do restaurante La Terrasse, que é popular entre expatriados, disse o governo. O ataque começou por volta da uma da manhã no horário local e deixou nove pessoas feridas, disse uma autoridade de segurança, acrescentando que duas pessoas haviam sido presas.

"Havia dois indivíduos armados e encapuzados", disse o oficial da polícia Falaye Kanté. "Um deles entrou no restaurante La Terrasse e abriu fogo contra as pessoas, ele então entrou em um veículo no qual o outro estava esperando."

"Enquanto eles fugiam em uma rua vizinha, eles atiraram em um homem belga que estava na frente de sua casa. Ele está morto. Não muito longe dali eles passaram por um carro de polícia e jogaram uma granada, matando o motorista", disse ele à Reuters.

Entre os mortos estava uma menina, que morreu no hospital, disse Kanté.

As forças francesas tomaram o controle do norte do Mali há dois anos, mas os insurgentes continuam promovendo ataques.

(Por Adama Diarra)