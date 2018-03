Militar vítima de sequestro escapa do cativeiro, no Rio Depois de ficar quase 40 horas em poder de criminosos durante um sequestro-relâmpago, o primeiro-tenente do Exército Ivo Eloi da Silva Soares, de 25 anos, conseguiu fugir do cativeiro, no fim da noite de ontem, em Nova Iguaçu (Baixada Fluminense).