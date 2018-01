Militares dos EUA colocarão roteador de internet em órbita Um novo projeto prevê colocar em órbita um satélite plugado na internet. O chamado IRIS (Internet Routing in Space, ou roteamento de internet no espaço). O roteador - um aparelho que funciona como um guarda-de-trânsito para dados - orienta o fluxo de pacotes de informação dentro de uma rede e será usado pela Intelsat, levando o fluxo de sinais da internet para o espaço. "O projeto IRIS leva a internet para a órbita terrestre, integrando sistemas de satélite com a infra-estrutura em solo para dar suporte a combatentes e outros que precisam de comunicações instantaneamente", disse Bill Shernit, presidente da Intelsat. O satélite, chamado IS-14, está programado para decolar no primeiro trimestre de 2009, e o roteador a bordo utilizará tecnologia da gigante de redes Cisco. Uma vez lançado, o satélite se posicionará em uma órbita geoestacionária a 45º de latitude, cobrindo a Europa, a África e as Américas.