Milk-shake? Frapê? Não, é smoothie

Preparar um smoothie não tem segredo. Mas, antes de jogar os ingredientes no liquidificador, preste atenção às dicas da chef Carole Crema. Especialista no gênero, ela ensina seus truques. A primeira lição é que a cremosidade e aquele geladinho característico vêm das frutas congeladas (nas receitas desta página todas as frutas são congeladas). Escolha as suas preferidas, corte e congele. “Procure usar frutas da estação. A qualidade do smoothie feito em casa depende disso”, diz Carole. Retire as frutas do freezer e espere 15 minutos antes de utilizá-las. Na falta de sorbet ou frozen yogurt, você pode usar iogurte natural congelado. Leve e refrescante, a bebida se dá bem com quase todas as frutas. Mas não combina com ingredientes “pesados” como doce de leite, caramelo e chocolate. Confira neste página as receitas dos melhores smoothies de dois endereços paulistanos que entendem do assunto, Wraps (R. Oscar Freire, 206, 3063-4329) e Mango Smoothies (Shopping Eldorado, Av. Rebouças, 3.970, 2197-7949). Martinica (Wraps) 2 bolas de frozen yogurt; 1/3 de xícara de morango; ¼ xícara de banana; ¼ de xícara de amora; ¼ de xícara de água. Bata todos os ingredientes por 3 minutos ou formar um creme homogêneo Yellow Pleasure (Mango Smoothies) ½ xícara de água; 1 maracujá com semente; 1 xícara de abacaxi picado; 1 pêssego picado; 1 bola de sorbet de limão; 2 pedras de gelo. Adoce a gosto e bata tudo no liquidificador até ficar cremoso Best Berry (Mango Smoothies) ½ xícara de água; 1 xícara de morango; 1 xícara de amora; ½ xícara de framboesa; 1 bola de frozen yogurt; 2 pedras de gelo. Adoce a gosto e bata tudo no liquidificador Hong Kong (Wraps) 1 bola de frozen yogurt; 1 bola de sorbet de limão; 35ml de suco de laranja; 10 unidades de lichia. Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma textura cremosa Piña Colada (Mango Smoothies) ½ xícara de água; 1 polpa de coco congelada; 1 xícara de abacaxi picado; 3 folhas de hortelã; 1 bola de frozen yogurt; 2 pedras de gelo. Adoce a gosto e bata no liquidificador até obter consistência firme.