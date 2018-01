Mille foglie

Anna Angotti & Demian Takahashi: Apesar da sobremesa ter vindo tombadinha, a massa folhada estava trincando de crocante. Dava pra ver as centenas de camadinhas que formavam a massa folhada. Para ser perfeito, o creme com sabor forte de laranja poderia ser mais gordo, ter mais permanência na boca - e um tiquinho a menos de açúcar. Blog Alho, Passas e Maçãs: Tecnicamente é perfeito: crocante e suave, fresquíssimo, com ótimo equilíbrio entre massa e creme, acompanhado de calda consistente e saborosa. No entanto, dois detalhes atrapalham. O toque de limão no creme não é ruim, mas se sobrepõe desnecessariamente aos demais sabores. E o conjunto carece de personalidade. Sim, sei que este último comentário é um tanto subjetivo, mas é verdadeiro. Tive dificuldade de reconhecer, no mil folhas, o estilo do pâtissier, a marca da casa, tão notável nos outros pratos. E não, não é contraditório: reafirmo que é um mil folhas tecnicamente perfeito, porém carece de estilo próprio. Braulio Pasmanik: As folhas fininhas de massa e o creme patissier, denso com forte aroma de laranja fazem a combinação perfeita. Mais que isso, essa sobremesa apresenta qualidades que são fundamentais: Leveza, apresentação e doçura no ponto certo! Jacques Trefois: Boa sobremesa. A massa realmente bem folhada e crocante. O creme patissière com um gosto diferente não desagradável. Gostei. Serviço lento. Janaina Fidalgo: A delicadeza em forma de sobremesa. Folhas de massa (60!) super finas e crocantes entremeadas por um creme equilibrado no açúcar e na baunilha. Impecável. Luiz Horta: Comi 6 diferentes mil folhas durante o prêmio. Está é a melhor de São Paulo, na minha opinião. Mas perdeu para o pain perdu perfeito. Neide Rigo: Folhas crocantes e finas protegem um creme liso com delicado perfume e sabor de baunilha natural. Corte perfeito, sem desmontar. O molho que acompanha lembra creme de leite de lata. Estava muito bom. Patrícia Ferraz: Uma sobremesa evidentemente montada na hora, as folhas de massa estavam leves e muito crocantes separadas por creme de baunilha. No fundo do prato, creme inglês com perfume de laranja. Notável. A melhor sobremesa da temporada. Roberto Smeraldi: A massa sfoglia é caseira e correta, parece ter manteiga mesmo. O creme é fresco e traz um leve perfume de laranja. A montagem é feita na hora, garantindo um produto de qualidade. Não chega a entusiasmar, mas é uma sobremesa bem executada, sem excesso de açúcar. Silvio Giannini: A massa certamente é feita com rigor, chega à mesa com desconcertante beleza, impecável como um terno italiano bem cortado. O resultado é excelente mas, honestamente, não se compara ao impacto que causou a mesma receita, executada em restaurante concorrente e que venceu a categoria Paladar de 2008. O sucesso de um e apenas aplausos para outro devem estar relacionados ao tempo de espera. Suspeito que o Mil Folhas do Fasano tenha sido preparado com um pouco mais de antecedência e, portanto, não estava impecavelmente crocante. A massa já havia adquirido alguma umidade.