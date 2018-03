Minas contabiliza duas mortes por afogamento no feriado O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais já contabiliza duas vítimas de afogamento neste feriado de Páscoa. O corpo do primeiro, um jovem de 24 anos, foi encontrado na noite de sexta-feira, no Rio Macaúbas. Ele teria pulado de uma pedra na Cachoeira dos Pássaros e não retornou à superfície, segundo informam os bombeiros.