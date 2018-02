Minas de Aécio e governo tucano terá campanha paralela de Serra

A estratégia foi montada para fazer frente a algumas dificuldades. A decisão foi tomada após descontentamento com o ritmo da campanha no Estado, onde o ex-governador Aécio Neves, que recusou-se a ocupar a vaga de vice na chapa de Serra, é a principal liderança do PSDB. O tucano Antonio Anastasia, que era vice de Aécio, tenta a reeleição.

"A ideia seria um reforço das ações no interior do Estado... no comitê do Anastasia, claro que a prioridade é mais o Anastasia, ainda mais numa eleição como esta (para o governo mineiro)", disse na quinta-feira à Reuters o secretário-geral do PSDB e coordenador da campanha de Serra em Minas, deputado Rodrigo de Castro (MG).

"Para dar mais efetividade, temos que ter uma estrutura complementar."

Minas, com 14,5 milhões de eleitores, é considerado um dos fiéis da balança nesta eleição. Lá, Serra e sua adversária do PT, Dilma Rousseff, estão tecnicamente empatados. Segundo Datafolha divulgado no fim de semana passado, o tucano tem 38 por cento das intenções de voto no Estado, contra 35 por cento da petista, em um levantamento com 3 pontos percentuais de margem de erro.

A preocupação da cúpula da campanha nacional tucana é de que os esforços de Aécio para eleger Anastasia, em segundo lugar nas pesquisas atrás de Helio Costa (PMDB), façam com que ele não se empenhe o suficiente por Serra. O mesmo Datafolha mostrou Costa com 44 por cento contra 18 por cento do tucano.

Até a semana passada, por exemplo, a maior parte do material de campanha de Aécio Neves, candidato ao Senado, e Antonio Anastasia ainda omitia a imagem de Serra em santinhos e adesivos. Por isso, tucanos concluíram que é preciso encontrar formas de fazer com que a campanha nacional encontre motor próprio.

O fato de a coligação de Anastasia incluir partidos que apoiam Dilma na corrida presidencial --PSB, PRB, PDT, PSC e PR-- também influenciou a decisão.

"O quadro de alianças dele (Anastasia) é maior que o nacional. Então, temos que ter mais efetividade", comentou Rodrigo de Castro. A coligação de Anastasia ao todo tem 13 partidos, enquanto a de Serra é formada por seis legendas.

Segundo o secretário-geral do PSDB, a ideia é reforçar a campanha de Serra à Presidência no interior do Estado, sobretudo nas principais cidades mineiras. O tucano pode ter de 20 a 40 comitês em Minas, dependendo da decisão da cúpula do partido e da campanha de Serra.