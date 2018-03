Minas descarta 3 de 5 casos monitorados por gripe suína

O terceiro caso descartado é o de uma mulher de 47 anos que desembarcou hoje pela manhã no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, região metropolitana da capital, com sintomas de gripe. Ela estava em um voo vindo de Miami (EUA) e foi a quinta pessoa internada no Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). "A 5ª paciente, que deu entrada no HC na tarde de hoje, não apresenta os sintomas da doença, sendo portadora de sinusite", informou a Secretaria.

De acordo com a Secretaria, o casal e a mulher apresentavam "condições de alta". Dois casos continuavam sendo investigados no HC e os pacientes - uma médica de 34 anos e um homem de 35 - permaneciam internados em área isolada do hospital. "Nenhum dos pacientes internados no HC está recebendo medicamentos antivirais". Conforme a Secretaria, na próxima semana estarão disponíveis na capital mineira mais 34 leitos de isolamento comum (não respiratórios), no Hospital Eduardo de Menezes. A previsão é que os leitos estejam disponíveis a partir da próxima terça-feira.