Minc anuncia monitoramento de todos biomas brasileiros A partir de agora o monitoramento por satélite será feito em todos os biomas brasileiros e não só na Amazônia. O anúncio foi feito hoje pelo ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, no laboratório do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em Brasília, que faz as análises das imagens dos satélites utilizados - o Landsat norte-americano, o Alos japonês, que perfura nuvens, e os já utilizados pelo País, como o Detecção do Desmatamento em Tempo Real (Deter) e o Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes). "O Brasil não é só Amazônia. O Brasil agora é monitorado o ano inteiro", afirmou.